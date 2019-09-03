GMO GEMİSEM ile eğitime devam

Gemi Mühendisliği mesleğini yıllardır sürdüren deneyimli üyeleri, meslek ve iş hayatlarına yeni atılacak olan meslektaşlarına destek verecek. Tecrübe aktarımlarının yer aldığı bilgilendirme seminerleri de eğitimler arasında yer alıyor.

Yeni mezun veya öğrenci üyelerinin meslek hayatlarına başlarken, sektöre geniş bir perspektiften bakmalarını ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlayacak bilgilendirme seminerleri de göze çarpıyor.

Verilecek ücretsiz eğitimlerden bazıları…

Detaylı bilgiye gmo@gmo.org.tr veya 0216 447 4030 iletişim kanallarından ulaşılabilir.

Verilecek Ücretsiz Eğitimlerden Bazıları …

Çelik ve Paslanmaz Boruların da Kaliteli, Hızlı ve Verimli Kaynak Teknikleri Eğitimi

Eğitim Tarihi: 4 Eylül 2019 Çarşamba

Eğitim Saati: 14:00-16:00

Yer: GMO Merkez

Tecrübe Aktarımı Semineri

Eğitim Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı

Eğitim Saati: 18:00-20:00

Yer: GMO Merkez

Deformasyon Giderme ve Tavlama-ısıl İşlem Metodları Eğitimi

Eğitim Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba

Eğitim Saati: 14:00-16:00

Yer: GMO Merkez

Gemilerde İş Kazası Riskleri ve Yolcu Gemilerinde Engelliler İçin Erişilebilirlik Eğitimi

Eğitim Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma

Eğitim Saati: 18:00-20:00

Yer: GMO Merkez

Klas Structure Hesaplamaları ve Çizimlerde Olması Gereken Bilgiler

Eğitim Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi

Eğitim Saati: 12:00-16:00

Yer: GMO Merkez

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