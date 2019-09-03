GMO GEMİSEM ile eğitime devam
GMO GEMİSEM koordinatörlüğünde, GMO üyelerinin donanımlarını arttırmak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gemi İnşa sektörüne yönelik ücretsiz eğitimler düzenleyecek.
Gemi Mühendisliği mesleğini yıllardır sürdüren deneyimli üyeleri, meslek ve iş hayatlarına yeni atılacak olan meslektaşlarına destek verecek. Tecrübe aktarımlarının yer aldığı bilgilendirme seminerleri de eğitimler arasında yer alıyor.
Yeni mezun veya öğrenci üyelerinin meslek hayatlarına başlarken, sektöre geniş bir perspektiften bakmalarını ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlayacak bilgilendirme seminerleri de göze çarpıyor.
Verilecek ücretsiz eğitimlerden bazıları…
Detaylı bilgiye gmo@gmo.org.tr veya 0216 447 4030 iletişim kanallarından ulaşılabilir.
Verilecek Ücretsiz Eğitimlerden Bazıları …
Çelik ve Paslanmaz Boruların da Kaliteli, Hızlı ve Verimli Kaynak Teknikleri Eğitimi
Eğitim Tarihi: 4 Eylül 2019 Çarşamba
Eğitim Saati: 14:00-16:00
Yer: GMO Merkez
Tecrübe Aktarımı Semineri
Eğitim Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı
Eğitim Saati: 18:00-20:00
Yer: GMO Merkez
Deformasyon Giderme ve Tavlama-ısıl İşlem Metodları Eğitimi
Eğitim Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba
Eğitim Saati: 14:00-16:00
Yer: GMO Merkez
Gemilerde İş Kazası Riskleri ve Yolcu Gemilerinde Engelliler İçin Erişilebilirlik Eğitimi
Eğitim Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma
Eğitim Saati: 18:00-20:00
Yer: GMO Merkez
Klas Structure Hesaplamaları ve Çizimlerde Olması Gereken Bilgiler
Eğitim Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi
Eğitim Saati: 12:00-16:00
Yer: GMO Merkez
Vira Haber
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