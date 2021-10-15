Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Macaristan'da düzenlendi
Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5'inci Toplantısı, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5'inci toplantısında konuştu.
Karaismailoğlu, Türk Konseyi bünyesinde çalışmaları süren "Kombine Taşımacılık Anlaşması"nın ivedilikle hayata geçirilmesinin gerekliliğine işaret etti.
"Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonları ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz" dedi.
Onur konuğu Binali Yıldırım
Toplantıya Türk Konseyi Aksakallar Komitesi'nin üyesi Binali Yıldırım da onur konuğu olarak katıldı.
Yıldırım, 6 Türk Konseyi üyesi ülke arasındaki ticaret hacminin umut verici olduğunu söyledi.
Konsey üyesi devlet başkanlarının Türkiye'den geçen Trans-Hazar Koridoru'nun verimli ve sürdürülebilir bir geçiş yolu haline getirilmesine büyük önem verdiğini hatırlattı.
Toplantının sonunda Türkiye'nin Mersin Limanı ile Özbekistan'ın Evrensel Lojistik Hizmetleri arasında Kardeş Liman İlişkileri ve İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.
Vira Haber
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