MSC Cruises 2023 World Cruise turu için ikinci gemiyi ekledi

MSC Cruises ikinci bir gemi olarak MSC Magnifica'nın, MSC World Cruise 2023'te MSC Poesia'ya katılacağını açıkladı. Sektörde ilk kez iki gemi, dünya çapında bir seyahat için 5.000'den fazla konuğu ağırlayacak ve her ikisi de dünya çapında farklı rotalar da olsa 5 Ocak 2023'te İtalya'nın Cenova kentinden eş zamanlı olarak yola çıkacaklar.

MSC Magnifica, MSC Poesia'nın MSC World Cruise 2022 için gerçekleştirilmesi planlanan güzergahın aynısını yapacak. Pandemi nedeniyle hala kısıtlamalarla karşı karşıya olan çok fazla liman olması 2022 seyahatini gerçekleştirmeyi mümkün kılmadı. Tüm değerlendirmelerden sonra 2022 World Cruise turunun iptal edilmesi kararı alındı. Böylece MSC Magnifica, bu durumdan etkilenen konuklarına ömür boyu anımsayacakları yolculukları için bir alternatif olarak çözüm sunacak.

Gianni Onorato, “Maalesef 2022 MSC World Cruise'u iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu, ancak bir dünya gezisinin gerçekten birçok insan için ömür boyu anımsanacak bir yolculuk olduğunu biliyoruz ve bu nedenle sadık misafirlerimize mümkün olan en iyi çözümü sunmak bizim için önemliydi. 2023 yılındaki MSC Poesia ile World Cruise turuna yoğun bir rezervasyon alındı ve bu yüzden popüler bir dünya turu yolcu gemisi olan MSC Magnifica'nın programını değiştirmeye çalıştık, böylece 2022 ile aynı güzergahı sunabileceğiz, sadece bir yıl sonra gemi aynı tarihte hareket edecek ve aynı planlı limanların hepsine uğrayacak. ” dedi.

MSC Magnifica World Cruise 2023 satışları başladı ve MSC World Cruise 2022 için rezervasyon yaptıran konuklarla kısa süre içinde iletişime geçilecek ve MSC Magnifica'daki mevcut rezervasyonlarını yeniden korumalarına öncelik verilecektir. Sadakatlerine bir teşekkür olarak rezervasyonunu 2023'e kaydıran misafirler, 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında ücretsiz gemi seyahati rezervasyonu yaptırabilecek ve bu süre zarfında gemi seyahati tatilinin keyfini çıkarabilecekler. MSC Poesia'nın World Cruise 2023 turuna şu anda biletler tükendi ve bir bekleme listesi var, bu da misafirlere MSC Magnifica'da seyahat etme fırsatı sunacak.

MSC Poesia ve MSC Magnifica, 2023 yılında Cenova İtalya’dan (5 Ocak), Marsilya Fransa’dan (6 Ocak) ve Barselona, İspanya’dan (7 Ocak) birlikte yola çıkacak. Bu, iki gemide dünyayı dolaşmaya hazırlanan misafirlerimiz için çok özel bir kutlama olacak.

Akdeniz'i geçtikten sonra gemiler Atlantik Okyanusu'nda yollarını ayıracak. MSC Magnifica, Güney Amerika'yı dolaşacak, Güney Pasifik Okyanusu'nu geçerek Hint Okyanusu, Arap Denizi, Kızıldeniz ve ardından muhteşem Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e geri dönecek.

MSC Poesia ise Panama Kanalı'ndan geçecek ve Orta Amerika'nın Batı Kıyısı ve Kuzey Amerika'yı dolaşırken Pasifik Okyanusu'na ve ardından Asya'da uzun bir süre ilerleyecek. Hint Okyanusu'nu geçen gemi daha sonra Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e dönecek.

MSC WORLD CRUISE 2023 HAKKINDA – MSC MAGNIFICA’NIN ROTASI

MSC Magnifica, beş kıtada 25'ten fazla UNESCO Dünya Mirası alanına sahip 24 ülkede 43 çarpıcı destinasyonu ziyaret edecek. 117 günlük muhteşem yolculuk, dokuz liman gecelemesi ile konaklama sunacak ve gemi ekvatoru iki kez geçecek.

MSC Cruises, her zevke uygun olarak tasarlanmış kara turu gezileri seçeneği ve konuklarına karadaki her andan en iyi şekilde yararlanma fırsatı sunması ile tanınır. 2023 MSC World Cruise, cruise fiyatına dahil olan 15 kara turu gezisi sunar ve elbette geziler hem önceden hem de seyahat sırasında rezerve edilebilir - kıyı gezileri hakkında daha fazla bilgi yakında verilecektir.

Misafirler, aşağıdakileri de içeren gemi bileti ile dünya çapındaki bu inanılmaz yolculuk sırasında MSC Magnifica'da şık ve konforlu bir şekilde seyahat edecekler:

İçecek paketi

Fiyata dahil 15 kara turu gezisi

Çamaşırhanede %30 indirim

MSC World Cruise 2023 için rezervasyon yaptıran Voyagers Club üyeleri ekstra %5 indirim alacak ve Silver, Gold ve Diamond üyeler gemide kişi başına 50 €/$ kredinin keyfini çıkaracaklar, bu da her zamanki %5 indirimlerine ek olarak sunulacaktır. Bu teklif 30 Kasım 2021'e kadar geçerlidir. World Cruise 2023 için rezervasyon yaptıran üyelere ayrıca seçilen Deneyim türü için üç kat üyelik puanı verilecektir. Bu puanlar rezervasyon sırasında atanacaktır.

Vira Haber