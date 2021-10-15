İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bir haftada yüzde 1,42 düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 47,7 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor. Oranın son bir haftada yüzde 1,42 düştüğü ölçüldü.

Yılın en yüksek seviyesine olan yüzde 81,15'e 22 Nisan'da çıkılmıştı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,26, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 23,32, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 44,68, Ömerli'de yüzde 74,28, Darlık'ta yüzde 46,79, Elmalı'da yüzde 58,02, Kazandere'de yüzde 10,41 ve Pabuçdere'de yüzde 2,74 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 414,38 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 958 bin metreküp oldu.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 61,68, 2012'de yüzde 48,15, 2013'te yüzde 46,51, 2014'te yüzde 21,7, 2015'te yüzde 67,23, 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de ise yüzde 33,21 olarak gerçekleşmişti.

Vira Haber