Sektörün kalbi Expomaritt Exposhipping İstanbul'da atacak!

Expomaritt Exposhipping İstanbul, 16. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı 30 Kasım - 3 Aralık 2021 tarihlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Viaport Marina, Tuzla İstanbul'da gerçekleştirilecek. 2 yılda bir tekli yıllarda gerçekleştirilen Expomaritt Exposhipping İstanbul, denizcilik sektörünü biraraya getiren bölgesinin en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonu olarak biliniyor.

Denizcilik sektörünün buluşma noktası!

Denizcilik sektörünün buluşma noktası Expomaritt Exposhipping İstanbul 2021'de global denizcilik sektöründe meydana gelen yeni gelişmeler yakından takip edilebilecekken aynı zamanda katılımcılar sektördeki diğer paydaşlar ile iletişim kurma ve sektörün önde gelen uzmanlarından bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Fuarda Türk gemi inşa sanayi, yat imalatı, yan sanayi ve sektörün her alanından firmaların stand açmasının yanısıra, yurt dışından binlerce kişinin katılımının beklendiği fuarda, söyleşiler, paneller ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek!

Expomaritt Exposhipping İstanbul hakkında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran; "Expomaritt Exposhipping İstanbul’un, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı katılımcıları ve ziyaretçileri ile İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Exposhipping İstanbul sürdürülebilirliği destekliyor!

Türk denizcilik sektörünün lider fuarı Exposhipping Expomaritt İstanbul, sektörü bir araya getirmenin yanı sıra yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik konusunda geri dönüşümlü kağıt kullanımı, LED kullanımının yaygınlaştırılması, sektörel gelişime katkı sağlayacak gönüllülük projelerine fuarda yer verilmesi ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiriyor.

Vira Haber