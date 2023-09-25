“Türk Limanları Kuşak ve Yol Projesi’nde Mutlaka Yer Almalı”

Türkiye’ye ticari görüşmeler için gelen Şangay Hongqiao Uluslararası Merkezi İş Bölgesi İdari Komisyonu Heyeti, İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ü ziyaret ederek, Çin’in dev liman kenti Şangay ile İzmir arasında işbirliği konularını değerlendirdi.

Şangay Hongqiao Uluslararası Merkezi İş Bölgesi İdari Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Heyet Başkanı Bao Bingzhang, Çin’de devlet destekli bir iş kuruluşu olduklarını belirterek, ziyaret amaçlarının ülkelerinde daha fazla Türk ürünü görmek olduğunu vurguladı.

Bölgelerinin Çin’in en büyük ticaret aktarma merkezi olduğunu, Çin’in en büyük ticaret fuarlarına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Bingzhang, “Limanımız, havalimanımız ve demiryolumuz ile devlet tarafından desteklenen bir bölgeyiz. İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret var. Fakat bunun çok önemli bir bölümünü Çin’den Türkiye’ye yapılan ihracat oluşturuyor. Biz Türkiye’den Çin’e ihracatı geliştirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Yusuf Öztürk’ü işbirliğini geliştirmek için Şangay’a davet eden Bingzhang, Deniz Ticaret Odası’nı iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Vize Kolaylığı Sağlanmalı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk ihracatçısının ve ithalatçısının ticaretini lojistik açıdan kolaylaştırmak, iki ülke ticaretini denizyolu ve limanlar vasıtasıyla artırmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Öztürk, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı denizyolu ile yapılıyor. Pandemi deniz taşımacılığının önemini daha fazla ön plana çıkardı. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi yüksek, fakat iki ülkenin büyüklüğünü düşününce küçük rakam. Bölgemizden zeytinyağı, kiraz, su ürünleri gibi tarım ürünlerinin Çin’e ihracatı var. Egeli ihracatçı daha fazla ürün satmaya çalışırken, biz de daha fazla ürün taşıma konusunda limanlarımızla hazır durumdayız. Çin’deki büyük fuar organizasyonlarının ticaretin gelişmesinde önemli olduğunda hem fikirim. Dolayısıyla Türkiye’deki fuarlara da Çinli firmaların katılımını bekliyoruz. Vize konusunda bazı engeller oluyor diye duyuyorum. Ticaretin sınır tanımadığına inanıyorum” diye konuştu.

Doğu’nun ürünlerinin tarih boyunca İpekyolu aracılığıyla ve İzmir üzerinden Batı’ya ulaştırıldığını hatırlatan Öztürk, dolayısıyla Çin Devleti’nin hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Projesi’nin Orta Koridor demiryolu bağlantısının yanı sıra denizyolu ayağında da Türkiye’nin ve özellikle İzmir’in yer alması gerektiğini söyledi.

Vira Haber