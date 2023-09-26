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TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne Yanaştı

TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne Yanaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne "aborda olduğunu" bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG Gökçeada ve TCG Gediz ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu." ifadesi kullanıldı.

Vira Haber

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