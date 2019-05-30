Türk lojistikçiler Münih’te boy gösterecek

DEİK açıklamasına göre, dünyanın en büyük lojistik etkinliği sayılan ve Almanya’nın Münih kentinde iki yılda bir düzenlenen Transport Lojistik Fuarı, bu yıl 4-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fuarın Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamına alınmasının ardından, DEİK/Lojistik İş Konseyi, bu yıl fuarda ilk kez bir Türkiye pavyonu organize etti. Taşımacılıktan bilgi teknolojilerine lojistiğin farklı hizmet kollarından 10 firmanın yer aldığı Türkiye pavyonu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre 2 bini aşkın katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanından gelecek iş ortaklarına tanıtacak olmanın heyecanını taşıyan katılımcı firmalar, etkinlikten en yüksek verimi elde etmek adına detaylı bir hazırlık içine girdiler.

Milli katılım pavyonunu organize eden DEİK/Lojistik İş Konseyi de ortak pavyonda Türkiye’nin lojistik gücünü en iyi şekilde temsil etmek adına kapsamlı ve profesyonel bir tanıtım çalışması yürüttü. İlk kez fuarda gösterilmek üzere Türkiye lojistiği tanıtım filmi de hazırlandı. Fuarın ikinci gününde düzenlenecek kokteylde firmalar yabancı basın mensuplarını, iş ortaklarını ağırlayarak yeni iş ilişkileri geliştirme ve Türk lojistik sektörünün gücünü tanıtma imkanı bulacak.

"Kuşak ve Yol Girişimi ileriye dönük yeni fırsatlar sunuyor"

DEİK/ Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, Türkiye pavyonuna ilişkin "DEİK olarak dış ticaretin her alanında, ülke bayrağımızı dünyanın her noktasına taşımak için var gücümüzle çalışırken, Türk lojistik sektörünün de küresel bir oyuncu haline geldiğini görüyoruz. Türk firmalarımız, uluslararası operasyonlarıyla birlikte hava, kara, deniz, liman işletmeciliği ve bu alanlardaki teknoloji hizmetlerinde çok kıymetli başarılara imza atıyor. 1978 yılından bu yana iki yılda bir Münih’de düzenlenmekte olan Transport Lojistik Fuarı’nda ilk defa bir Türkiye pavilyonu açılacak olması bu sebeple Türk lojistik sektörü açısından son derece önem taşıyor.

Milli gururumuz THY’nin dünya çapında ses getiren küresel başarısını, diğer lojistik alanlarındaki şirketlerimizin de takip etmesi en büyük hedefimiz. Türkiye’nin küresel ticaret yolları üzerindeki stratejik öneme sahip bir konumu bulunuyor. Bu açıdan Çin öncülüğünde yürütülen Kuşak ve Yol Girişimi gibi mega projeler de Türk şirketleri için ileriye dönük yeni fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Pavyonun organizasyonundan firmaların hazırlıklarına kadar tüm detaylar ile yakından ilgilenen Erkeskin, "Bu, sektörümüzü dünyayla buluşturmak adına çok önemli bir adım, dış ekonomik ilişkilere büyük önem veren DEİK adına da önemli bir girişimdir." dedi.

Vira Haber