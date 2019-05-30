Konteyner devleri Tradelens’e katıldı

Global konteyner taşıyıcıları CMA CGM ve MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), AP Moller - Maersk tarafından ortaklaşa geliştirilen blok zinciri etkin bir dijital nakliye platformu olan TradeLens'e katılacaklarını açıkladı.

“Dijitalleştirme, CMA CGM Grubunun müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış uçtan uca bir teklif verme stratejisinin temel taşıdır. Açık standartlara ve açık yönetişime olan bağlılığı ile TradeLens'in, bu konuda yardımcı olmak için önemli bir platform olduğuna inanıyoruz. Bu dijital dönüşüm, "dedi. CMA CGM Grubu BT ve Dönüşümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rajesh Krishnamurthy "Dijital işbirliği, konteyner taşımacılığı endüstrisinin evriminin anahtarıdır. TradeLens platformu, endüstriyi tedarik zincirini dijitalleştirmeye ve ortak standartlar etrafında işbirliği oluşturmaya teşvik etmek için muazzam bir potansiyele sahiptir" dedi.

AP Moller - Maersk Ticari Sorumlusu Vincent Clerc , "Müşterilerimiz için iş yapma kolaylığını arttırmak ve konteyner yolculuğu boyunca görünürlük sağlamak Maersk stratejisinin merkezinde yer alıyor’’ açıklamasını yaptı.

CMA CGM, MSC, Maersk ve platforma bağlı diğer taşıyıcılarla, dünyadaki okyanus konteyner kargolarının neredeyse yarısına ilişkin veriler TradeLens'te mevcut olacak. CMA CGM ve MSC'nin eklenmesi, TradeLens'in küresel ticareti teşvik etmeye yardımcı olmak için tedarik zincirleri arasında daha fazla güven, şeffaflık ve işbirliği vizyonu için önemli bir destek sağlayacak. Şirketler TradeLens'i destekleyecek ve müşterileri ve ortakları için platformun üzerinde tamamlayıcı hizmetler yaratacak.

Vira Haber