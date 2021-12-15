Türk Loydu Klaslı QTS 91 AL DOHA Katar’a Ulaştı

Açık deniz görevlerini de yerine getirecek olan QTS 91 AL DOHA, 90 metre uzunluğunda ve 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip.

72 öğrencinin eğitim göreceği Türk Loydu Klaslı AL DOHA, termal deniz harbiyeli eğitiminin yanı sıra kıç tarafında orta boy helikopterler için piste sahip ve kursiyerlere muharebe yönetimi ile silah eğitimi verebilecek kapasitede.

İkinci gemi olan ve seyir tecrübelerine başlayan “AL SHAMAL”ın ise 2022 yılı içinde Katar Deniz Kuvvetlerinde göreve başlaması planlanıyor.

Vira Haber