Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı konuşmada "Yeni ve milli bir tüketim bilinci oluşturma çabamızı sürekli kılmak için, 210 bin üyemizle seferber olacağız. Çünkü kendi ürettiğimize güveniyoruz. Hangi sektörde olursa olsun, Türk sanayi ürünlerinin dünyanın en modern tesislerinde, dünyanın en eğitimli işçileri yani Türk işçileri tarafından üretildiğini biliyoruz" dedi.



Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, Türk Metal Sendikası genel kurul delegelerine hitaben yaptığı konuşmada Türk Metal Sendikasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’ Yerli Üretim’’ kampanyası ile başlatmış olduğu istikrar mücadelesine "Yerli Tüketim" kampanyası ile destek verdiğini vurguladı. Erdem, Türk Metal Sendikası çalışanlarına, “Erdemir’in kurulduğu günden bugüne kadar Erdemir’i sırtınızda taşıdınız. İşçi yoksa üretim olmaz. Bu ülkeyi yücelten sizlersiniz sizler olmalısınız Türkiye Sanayi devrimi yapamazdı” dedi.



Gülüç Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, CHP İlçe Başkan Vekili Sevdekar Aras, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Önceki Dönem Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, CHP Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Sertan Ocakcı, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, Kdz Ereğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel, bazı belediye meclis üyeleri, çeşitli Türk Metal şubelerinin temsilcileri ve Erdemir ve Tat Metal çalışanlarından sendika üyesi çok sayıda işçi katıldı.



















Vira Haber