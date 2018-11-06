Teos Marina’da ‘Yat ve Yelken Kulübü’ kuruldu

Kış döneminde hafta sonları 9.30-16.00 saatleri arasında eğitimler devam ederken, yaz döneminde yelken kursları hafta içi 5 gün saat 10.00-16.00 saatleri arasında eğitimlere devam edecek.

9 optimist yarışçı sporcu, 2 laser sporcu, 3 antrenör ile Teos Yat ve Yelken Kulübü, dernek olarak kurularak Teos Marina’da faaliyetlerine başladı. Kış döneminde hafta sonları 9.30-16.00 saatleri arasında eğitimler devam ederken, yaz döneminde yelken kursları hafta içi 5 gün saat 10.00-16.00 saatleri arasında eğitimlere devam edecek.

7 sporcu ile 19-24 Kasım tarihlerinde Muğla Bodrum Yalıkavak’ta düzenlenecek ulusal yarış olan Atatürk Kupası, Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün katılacağı ilk yarışı olacak. Yarış öncesi Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü’yü ziyaret eden sporcular, hazırlıklar için Bodrum Yalıkavak’ta kampa girdiler.

Teos Yat ve Yelken Kulübü Yönetim Kurulu, başkan Tamer Başlığ, başkan yardımcısı Burak Tahmas, genel kaptan Mutlu Badem, sekreter Emrah Güven, sayman Volkan Kaya’dan oluşuyor.

Vira Haber