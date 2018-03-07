Türk ordusunun kadın neferi oldu

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı "TCSG Güven" gemisinde yara savunma subayı olarak görev yapan SG Teğmen Ayşe Cansu Perker, sivil denizcilik alanında mesleğini icra ederken, devletin açtığı sınavı kazanarak Bahriyenin kadın neferleri arasına katıldı.

Teğmen Perker, içindeki deniz sevgisinden dolayı, çocukluğundan beri bu alanda bir meslek icra etmenin hayalini kurdu.

Bu hayalini gerçekleştirmek için ilk önce Piri Reis Üniversitesi Gemi Makine İşletme Mühendisliği Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Perker, mesleğe başladığı tanker gemileriyle uzak deniz yolculuklarına çıktı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açtığı subaylık sınavı ise Teğmen Perker'in en büyük arzusu olan askerlik mesleğine geçiş için kaçırılmayacak bir fırsat oldu.

Bu sınavı başarıyla geçen ve bir yıllık kolluk eğitimini Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde tamamlayan Perker, yaklaşık 6 aydır Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı "TCSG Güven" gemisinde yara savunma subayı olarak görev yapıyor.

Bahriyeli olmaktan gurur duyan Teğmen Perker, ocak ayında dünyaevine girdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan eşinin ve Mehmetçiklerin, sağ salim ailelerine kavuşmasını dört gözle bekliyor.

"8 Mart, sadece bir günden ibaret değil"

SG Teğmen Perker, "TCSG Güven" gemisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece sembolik olarak armağan edilmiş bir gün olmadığını söyledi.

Perker, kadınların tarih boyunca birey olmanın yanında sosyal, siyasi, ekonomik anlamda tıpkı erkekler gibi mücadele verdiğini ve bu mücadelede de erkekler kadar başarılı olduğunu ifade etti.

Perker, 8 Mart'ın sadece bir günden ibaret olmadığını, her günün, kadınların değerli olduklarını hatırlattığını dile getirdi.

Erkeklerle özdeşleşmiş bir iş, daha da önemlisi bir kolluk görevlisi olarak ülkesinin denizlerinin huzurunu sağlamak gibi bir görev yaptığı için mutlu olduğunu belirten Perker, "Çocukluğumdan beri asker olmak hayalimdi. Gemi Makine İşletme Mühendisi olarak üniversiteden mezun olduktan sonra devletimizin açmış olduğu sınava başvurarak bu hayalimi Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirmiş oldum. Eğer kolluk kuvveti olmasaydım içimdeki deniz sevgisinden dolayı önceki mesleğim olan sivil denizcilikte çalışmaya devam ederdim." diye konuştu.

"Tüm meslektaşlarımla biz bir güven ailesiyiz"

Her meslekte olduğu gibi kendi mesleğinin de zorlukları olduğunu anlatan Teğmen Perker, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle her ne kadar kolluk görevlisi olsam da içimdeki kadınlık ruhundan dolayı, karşılaştığımız düzensiz göçmenler ve özellikle çocuk yaştaki göçmenler duygusal olarak zorluyor olsa da gereğini yerine getirmekten geri adım atmıyoruz. Gemimizde kadın-erkek ayrımı yok. Tüm meslektaşlarımla biz bir güven ailesiyiz. İhtiyaç duyduğum her konuda bana yardımcı oluyorlar."

Teğmen Perker, bir taraftan güvenlik güçlerinin yılmaz bir neferi olarak görev yaparken diğer taraftan kadın olmanın zorluklarıyla nasıl başa çıktığını "Aslında bu konu benim en rahat ettiğim konu. Çünkü eşim de bir kolluk mensubu olduğu için birbirimizi anlamamız beni rahatlatıyor. Dolayısıyla evde yorulmuyorum. İşim konusunda yorulduğum, zorlandığım anlarda eşimden destek alıyorum." diyerek anlattı.

Ailesinin en başından beri bu mesleği seçmesinde kendisine hep destek olduğunu belirten Perker, "Kolay bir iş yok. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. O yüzden herhangi bir endişe duymuyorlar." dedi.

"Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun"

Teğmen Perker, son zamanlarda kadınların kolluk kuvveti olma isteklerindeki artışa ilişkin, mesleğin, kadını-erkeği olmayacağını, ülkenin huzuru, vatanın güvenliği için kadınların da diğer mesleklerde olduğu gibi kolluk görevlerinde de başarılı olacağını düşündüklerinden dolayı istek ve başarının arttığını düşündüğünü söyledi.

Bu mesleği yapmak isteyen kadınlara yönelik tavsiyede bulunan Perker, "Öncelikle akıllarında bu mesleğin erkek mesleği olduğu yönünde bir düşünceleri varsa yanıldıklarını söylemek istiyorum. Tabii ki her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de zorluklar var. Sadece cesaretli, istekli olmalarını ve kendilerine güvenmelerini tavsiye edebilirim." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör unsurlarına karşı mücadele eden güvenlik güçlerine de bir mesaj ileten Teğmen Perker, "Başta eşim olmak üzere, bizlerin ülkemizde daha rahat yaşaması için canlarını düşünmeden, kar, kış, gece, gündüz demeden ter döken tüm Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Allah eşimi bana, diğer Mehmetçiklerimizi de sağ salim ailelerine kavuştursun." diye konuştu.

Vira Haber