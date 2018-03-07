ExxonMobil: Önceliğimiz personel güvenliği

Şirketin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki keşif sondaj operasyonlarıyla ilgili soruları yanıtlayan ExxonMobil Sözcüsü Suann Guthrie, “Planımız 2018’in ikinci yarısından başlayarak iki inceleme kuyusu açmaktır. Hazırlıkların bir bölümü gerekli izinleri almaktır. Bunlar arasında araştırma gemileri kullanarak çevre verileri toplamaktır” dedi.

ExxonMobil Sözcüsü, araştırmaların birkaç ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini, en önde gelen önceliklerinin, bölgede araştırma yapan ekibin ve diğerlerinin güvenliği olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Hükümeti’yle ExxonMobil Corporation ve Qatar Petroleum şirketler konsorsiyumu Nisan 2017’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) bulunan Blok 10’da bir araştırma ve üretim paylaşma sözleşmesi imzalamıştı.

Vira Haber