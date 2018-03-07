Zamlar balık fiyatlarını uçurdu

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da balık tezgahlarına yanaşılmıyor. Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında hamsinin yanı sıra bir çok balık türlerinde yaşanan zamlar nedeniyle vatandaşlar sadece baktıklarını söylediler.

Zargana balığı 25 liradan tezgahlarda yerini alırken, Rangoz balığının kilosu 40 liradan satışa çıkarıldı.

Balıkçılar, Karadeniz'de balığın yok olduğunu ifade ederek, "Balığı artık dışarıdan getiriyoruz. Satışa sunuyoruz ve bu nedenle balık fiyatları yükseldi" dediler.

Balıkçı tezgahlarında balık fiyatları şöyle: Hamsi 15- 20 TL, İstavrit 20 TL, Zargana 25 TL, Rangoz 40 TL, Çupra tane 15 TL, Karides 25 TL, Samon kilo 20 TL, Levrek tane 15 liradan satışla sunuldu.

Vira Haber