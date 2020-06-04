Türk Sahil Güvenliği 85 Mülteciyi Kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları, lastik bottaki 85 sığınmacıyı Türk kara sularına dönmek için zorladı. Tehlikeli bir durumda bulunan sığınmacıları Türk Sahil Güvenliği kurtardı.

Ayvacık sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 85 kişilik grup, lastik botlarla açıldı.

Yunan Sahil Güvenliği, lastik botlarla Midilli Adası’na geçmeye çalışan 85 mülteciyi Türk kara sularına geri itti.

Sığınmacıların yardım talebi sonrası bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında kurtardıkları yabancı uyrukluları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen ve içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilere yiyecek ve kıyafet yardımı yaptı.

Vira Haber