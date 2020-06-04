Koronavirüs Gündeminde Son 24 Saatte Neler Yaşandı?

Koronavirüsle mücadele dünyanın ana gündemi olmaya devam ediyor. Kimi ülkeler normalleşme adımlarını atmaya başlarken kimileri de karantinaya devam ediyor.

Açıklanan son verilere göre salgından en fazla etkilenen ülke 1 milyon 869 bin vaka sayısı ile ABD olurken, 531 bin 768 vaka ile Brezilya ikinci sıraya yerleşti.

RUSYA

Rusya'da, koronavirüs vaka sayısı 423 bin 741'e, vefat edenlerin sayısı ise 5 bin 37'ye yükseldi. İyileşen vaka sayısı ise 186 bin 985 oldu.

İSPANYA

İspanya'da toplam vaka sayısı 287 bin 12'ye yükselirken, son iki gündür yeni ölüm görülmeyen ülkede toplam vefat sayısı 27 bin 127'de kaldı.

İNGİLTERE

İngiltere'de vefat edenlerin sayısı 39 bin 369'a, koronavirüse yakalanan kişi sayısı da 277 bin 985'e çıktı.

İTALYA

Salgın sürecinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da ise vefat sayısı 33 bin 530'a, toplam vaka sayısı 233 bin 515'e, iyileşen hasta sayısı da 160 bin 92'ye yükseldi.

FRANSA’DA KAFELER AÇILDI

Fransa'da vefat edenlerin sayısı 28 bin 940'a yükselirken, toplam vaka sayısı 189 bin 220, iyileşen hasta sayısı da 68 bin 812 oldu. Ülkede 2,5 aydır kapalı olan kafe, bar ve restoran gibi mekanlar yeniden açıldı.

İRAN

İran'da ise vefat sayısı son 24 saatte 64 artarak 7 bin 942 oldu. Vaka sayısının da 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaştığı ülkede 123 bin 77 kişi iyileşti.

ÇİN’DE KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde vaka sayısında meydana gelen artış sebebiyle kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı.

ENDONEZYA’DA BU SENE HACCA GİDİLMEYECEK

Endonezya’da, koronavirüs sebebiyle hacca gidilmemesi kararı alındı.

Vira Haber