Günlerdir Haber Alınamayan Denizcilerle İlgili Flaş Açıklama "O Denizcilerimizi Orada Bırakmayız"

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin köşe yazısında ele aldığı haber ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, denizcilerimizin bir an önce yurda getirilmesi için gerekli girişimleri yaptığını denizcilerimizi orada bırakmayacakları yönünde açıklamada bulundu.

Vira Haber