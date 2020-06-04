Günlerdir Haber Alınamayan Denizcilerle İlgili Flaş Açıklama "O Denizcilerimizi Orada Bırakmayız"
Olumsuz hava şartları sebebiyle Doğu Afrika ülkesi Eritre'deki bir limana sığınan ve yaklaşık 40 gündür kendilerinden haber alınamayan üç Türk denizci ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
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Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin köşe yazısında ele aldığı haber ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, denizcilerimizin bir an önce yurda getirilmesi için gerekli girişimleri yaptığını denizcilerimizi orada bırakmayacakları yönünde açıklamada bulundu.
Vira Haber
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