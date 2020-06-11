Türkiye Sağlık ve Turizmde En Güvenli Ülkelerden Birisi Oldu

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Türkiye'nin sağlık ve turizm alanlarında aldığı tedbirlerin batı ülkelerinde bir güven oluşturduğunu ifade etti.

TÜRKİYE BÜTÜN STANDARTLARI YERİNE GETİRDİ

Baraner, "Görüştüğümüz seyahat acente temsilcilerinden, 'Türkiye, bütün standartlarını yerine getirdiğini bize belgeledi, bizi ikna etti, en kısa zamanda hareketlilik başlayacaktır.' görüşleri alıyoruz." dedi.

AVRUPA, TÜRKİYE’Yİ TAKDİR EDİYOR

Otellerde ve turizm işletmelerinde koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne tedbirli adımlar atıldığını söyleyen Baraner, "Bugün Avrupa, Türkiye'yi takdir ediyor. 'Türkiye, şunu yapmadı ya da bunu yapamadı' demiyorlar. 'Çok iyi çalıştınız' diyorlar. Mutlaka bunun da turizme yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Baraner, Türkiye için turizmde çok kötü bir sezon öngörmediklerini söyledi.