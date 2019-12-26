Türk şirketine ait gemi İsrail’de karaya oturdu
Bir Türk şirketine ait Panama bandıralı kuru yük gemisi İsrail'in Ashdod limanı yakınlarında karaya oturdu.
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Reuters’ın haberine göre Panama bandıralı gemi, Türkiye merkezli Fuden Denizcilik Tic. ve San. A.Ş.’ye ait.
İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre 90 metre uzunluğundaki Zelek Star adlı gemi Yunanistan’dan İsrail’e çimento ve başka yükler taşıyordu.
Gemi kuvvetli rüzgarın etkisiyle demirleme alanından sürüklenerek Oranim plajında kumsala oturdu.
Geminin özellikleri
Name of ship : ZELEK STAR
IMO number : 9379117
Gross tonnage : 2833
DWT : 4500
General Cargo Ship
Year of build : 2005
Flag : Panama
Vira Haber
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Etiketler : İsrail, gemi, fuden denizcilik, Ashdod limanı, zelek star
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