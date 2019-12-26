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  3. Türk şirketine ait gemi İsrail’de karaya oturdu
Türk şirketine ait gemi İsrail’de karaya oturdu

Türk şirketine ait gemi İsrail’de karaya oturdu

Bir Türk şirketine ait Panama bandıralı kuru yük gemisi İsrail'in Ashdod limanı yakınlarında karaya oturdu.

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Reuters’ın haberine göre Panama bandıralı gemi, Türkiye merkezli Fuden Denizcilik Tic. ve San. A.Ş.’ye ait.

 İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre 90 metre uzunluğundaki Zelek Star adlı gemi Yunanistan’dan İsrail’e çimento ve başka yükler taşıyordu.

Gemi kuvvetli rüzgarın etkisiyle demirleme alanından sürüklenerek Oranim plajında kumsala oturdu.

Geminin özellikleri

Name of ship : ZELEK STAR

IMO number : 9379117

Gross tonnage :  2833 

DWT :  4500

General Cargo Ship         

Year of build : 2005

Flag :  Panama

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Vira Haber

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