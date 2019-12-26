Asgari ücret belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplantılar sona erdi ve asgari ücret zammı rakamı açıklandı.

Asgari ücrette yapılan son toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘’ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir’’ açıklamasını yaptı.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı. Görüşmelerin 2'ncisi Türk-İş'te, 3'üncü ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı.

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sendikanın bu teklifi kabul etmediğini söyleyerek masadan kalktı.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ‘’JESTİMİZİ YAPARIZ’’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’dan dönerken, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yol şeklinde anlamak daha isabetli olur” diye konuşmuştu.

Vira Haber