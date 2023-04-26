Türk Somonu İspanya'daki Fuarda Tanıtıldı

DKİB'ten yapılan yazılı açıklamada, DKİB'in, Barselona'da 24-27 Nisan'da gerçekleştirilen Seafood Expo Global fuarında, Türk somonunun tanıtımı için stant açtığı belirtildi.

Fuarda, Türk somonuna ilgi olduğu aktarılan açıklamada, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Gürdoğan, son yıllarda Türk somonunun yurt dışı pazarlarda büyük beğeni aldığına işaret ederek, taleple orantılı ihracatın da her geçen ay arttığını vurguladı.

Ürünün yurt dışı pazarlarda marka bilinirliğinin çok daha artması için her yıl İspanya'da düzenlenen su ürünleri fuarına katılım sağladıklarını kaydeden Gürdoğan, bu yılki fuarda da bölge firmalarının çok büyük ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Gürdoğan, gelen talebin karşılanması için denizlerdeki kafes üretim alanlarının hızlı şekilde artırılarak, bu alanların aktif ihracat yapan firmalara tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sürmene Çamburnu eski tersane alanının, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi yapılması ve bitişiğinde de somon/alabalık yavru üretim ve kuluçka merkezi tesisi kurulması talebinde bulunan Gürdoğan, bunun da ivedi şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Vira Haber