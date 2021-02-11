Türk Su Ürünleri Ünlü Şeflerin Tarifleri İle ABD’li İthalatçılara Tanıtıldı

Yıllık 160 milyar dolarla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Türk gıda ihracatçılarının iştahını kabartıyor. Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatını arttırmayı hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, Türk gıda ürünlerini ABD pazarında Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği TURQUALITY Projesiyle tanıtıyor.

TURGUALITY Projesi’nde EİB bünyesindeki 6 gıda birliği yer alıyor. 4 yıl süreyle Türk gıda ürünlerinin ABD’lilere tanıtılması hedefleniyor.

Türk gıda ürünlerinin ABD’lilere tanıtımı pandemi nedeniyle Hibrit Tadım Etkinlikleriyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirle başlayan Hibrit tadım etkinliklerinin ikincisi Las Vegas Üniversitesi Aşçılık Bölümü ev sahipliğinde Türk su ürünleri üzerine yapıldı.

ABD’YE GIDA İHRACATINDA HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR

ABD ile Türkiye arasındaki dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi olduğunu hatırlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD’ye Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının 920 milyon dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını, bu hedefe ulaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin güç birliğine giderek Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle TURQUALITY Projesiyle Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

ABD’de fast food kültürünün yaygın olduğunu bu nedenle obezitenin büyük bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Girit, “Türk su ürünleri Amerikalıların sağlığına kavuşmaları için büyük bir şans. Bu seçeneği onlara sunuyoruz. ABD son 10-15 yıllık süreçte hava kargo sayesinde ihracatımızda öncelikli pazarlardan biri konumuna geldi. ABD’ye 2020 yılında 33,5 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ettik. 4 yıllık tanıtım sonucunda ABD’ye 100 milyon dolarlık su ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’li ithalatçılar, gıda sektörünün önemli temsilcileri ve satın alma direktörlerinin katılımıyla gerçekleşen tadım etkinliği youtube üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Amerika Aşçılar Federasyonu ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü YK üyesi Lucio Arancibia (CEC AAC), Mutfak Bölümü eğitmeni Mark Sandoval ve bölüm başkanı Prof. Dr. Joseph Lema’nın da katılım gösterdiği etkinlikte, Şef Noe Banuelos tarafından Türk gıda ürünleri ile Amerikalı tüketicilerin damak tadına uygun olarak geliştirilen ve önemli bir sağlık trendi olan Akdeniz diyetinin karakteristiğini yansıtan menüler sektör temsilcilerinin beğenisine sunularak, Türk Su Ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

ŞEF NOE BANUELOS; “TAZE VE SAĞLIKLI SU ÜRÜNLERİ HORECA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN ŞEFLERİN TARİFLERİ İÇİN İDEAL”

Las Vegas’ın en prestijli otellerinde uzun yıllar görev alan Şef Noe Banuelos, Taze ve sağlıklı su ürünlerinin horeca sektöründe görev yapan şeflerin tarifleri için ideal olduğunu belirterek, sağlıklı ve lezzetli bir diyet için Türk Su Ürünleri kullanılarak hazırlanan menülerin avantajlarına vurgu yaptı.

ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü YK üyesi Lucio Arancibia “Doktor Öz’ün neden deniz ürünleri önerdiğini daha iyi anladım.”

Hibrit Tadım Etkinliğinde; Şef Noe Banuelos tarafından Türk Su Ürünleri ile hazırlanan menülerin sunumunun ve tadımının ardından konuşan Şef Lucio Arancibia, menüleri süslü tariflerin ürünleri gölgede bırakmasına engel olacak şekilde değerlendirdiklerini kaydederek Şef Noe’nin aşçılık yetenekleri ile kaliteli Türk Su Ürünlerinin bir araya getirilmesi ile harika bir iş çıkarıldığını belirtti.

Şef Arancibia, “Bu kadar yüksek kalitede ürünler ile hazırlanan tariflerde, farklı tatlar ne kadar eklenirse eklensin Su Ürünleri her zaman kalitesini tadından belli ediyor. Doktor Mehmet Öz’ün neden deniz ürünleri önerdiğini daha iyi anladım” diye konuştu.

Türk ihracatçılarına bu kaliteli ürünleri sağladıkları için teşekkür eden Şef Arancibia, Amerikalı tüketicilere kaliteli ve lezzetli Türk su ürünleri tüketmelerini önerdi.

ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joseph Lema; “Mükemmel ürünler, harika tatlar”

ACF Las Vegas Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joseph Lema ise; Türk Su Ürünlerinin kalitesine vurgu yaparak sunumu; “Mükemmel çeşnilere sahip harika ürünlerle yapılmış ve göze hitap eden menüler” şeklinde değerlendirdi.

Vira Haber