Türk Tersaneciliğinde Bir İlk

Tanıtım toplantısıyla kapılarını açan Uygulamalı Eğitim Salonu’nda bugüne kadar teorik olarak verilen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri uygulamalı hale getirildi.

Uygulamalı Eğitim Sahası hakkında konuşan Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bahadır Demirdağ, “Şirketimiz iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda yasal zorunlulukların ötesinde yatırım yaparak bu konuya azami önem göstermektedir. Uygulamalı Eğitim Sahası’nın yaygın ve etkili kullanımı ile de İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini soyut teorik bilgilendirme olarak değil, uygulamalı olarak tecrübe edilmesini istedik. Böylece çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız iş sağlığı ve iş güvenliği adımlarını deneyimleyerek ve tecrübe ederek öğrenecekler” diye konuştu.

Demirdağ’ın açılış konuşmasının ardından Uygulamalı Eğitim Sahası, Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu’nun katılımı ile gezilerek, bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı Eğitim Salonu ile Kaptanoğlu-Desan Tersanesi’nde ilk defa iş başı yapacak çalışanlar tersane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha, ve atölyelerde yapacakları çalışmalardan önce kullanacakları tüm ekipmanları tanıyacak ve deneyimleyebilecek, hali hazırda tersanede çalışmaya devam eden çalışanlar ise periyodik olarak eğitimlere katılarak güncel iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını pekiştirip, tecrübe kazanacak.

Vira Haber