Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar

Marmara Denizinde son gülerde yaşanan lüfer bolluğu, palamutta beklediğini bulamayan balıkçıların yüzünü güldürdü.

Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanından avlanmak için dün denize açılan ‘Mercan- 2’ isimli balıkçı teknesi, avladığı rekor sayıdaki lüfer balığıyla geri döndü.

Teknenin reisi Mehmet Kul ve tayfaları, lüfer avlamak için denizde gezerken, bir anda yunus balıklarının hareketlendiğini gördü. Yunus balıklarının peşinden giden Mehmet Kul, lüfer sürüsünü görünce tayfalarına ağı denize bırakmasını söyledi.

Saatlerce uğraştılar

Lüfer sürüsünün etrafını ağlarla çeviren Mehmet Kul ve tayfaları, bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekmeye başladı. Neredeyse bütün gözleri lüferle dolan ağlar saatlerce süren mücadele sonunda tekneye alınabildi.

Vira Haber