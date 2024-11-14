Türk Turistlerin Yeni Gözdesi Cruise Turları

Otellerle aynı seviyeye gelen cazip fiyatlar cruise turlarına katılan sayısının hızla artarak 124 bine ulaşmasını sağladı. Türk turistlerin bir numaralı tercihi Yunan adaları. Vizesiz Uzakdoğu programları da popülerliği artan destinasyonlar arasında.

Bir yandan beş yıldızlı otel konforunu yaşamak, bir yandan da yeni ülkeler keşfetmek isteyen Türklerin yeni tercihi curise turları oldu. Bir zamanlar yüksek fiyatlar nedeniyle “belirli bir gelir seviyesinde olan 40 yaş ve üzeri insanlara özgü kabul edilen cruise turları, fiyatların otellerle aynı seviyeye gelmesi nedeniyle her kesimden insanın ilgi odağı haline gelmeye başladı. Genç çift, balayı çiftleri ve çocuklu ailelerin de cruise turlarına yönelmesiyle birlikte Ulaştırma Bakanlığı rakamlarına göre cruise seyahati gerçekleştiren Türklerin sayısı 124 bine ulaştı.

Erken rezervasyona büyük talep var

Cruise turlarının çok çeşitli aktiviteler sunan heyecan verici bir seyahat seçeneği olduğunu belirten Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı şunları söylüyor: “ Coral Travel, Avrupa, Asya, Amerika dâhil dünyada limanı olan tüm ülkelerde, en az 15 farklı konseptte Cruise Turları alternatiflerini misafirlerine sunuyor. Türkiye’nin gelişen turizmi ile birlikte cruise turizmine olan ilgi son dönemde daha da arttı. Özellikle Akdeniz kıyıları ve Yunan Adaları turlarında yoğun taleple karşılaşıyoruz. Erken rezervasyon indirimleri devam eden Cruise turları, satışlarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor.”

Türk cruise turistlerinin bir numaralı tercihi Yunan adaları

Türkiye’ye yakınlığı, ekonomik fiyatlar ve vize kolaylığı Yunan adalarına olan ilgiyi artırmış durumda. Cruise seyahatine çıkanların yaklaşık yarısı Yunan adalarını tercih ediyor. Yunan Adaları cruise turlarında Kos, Girit, Rodos, Mikonos, Milos ve Santorini gibi birçok adayı gezebiliyorsunuz.

Yunan adalarının ardından yaz aylarında en çok tercih edilen programlar Akdeniz, Adriyatik, Norveç Fiyortları turları. Klasik bir cruise rotası olan Akdeniz ve Adriyatik Körfezi dünyanın dört bir yanından turistleri olduğu gibi Türk turistleri de çekiyor. Yaz döneminde en fazla tercih edilen destinasyonlardan olan Norveç Fiyortlar turu da Danimarka ve Norveç’i keşfetme imkânı sunuyor.

Devam eden Schengen vizesi sıkıntısı son iki yıldır Uzak Doğu ve Arap Körfezi’ni cazip hale getirmiş durumda. Özellikle vizesiz Uzakdoğu programları 2025 yılında popülerliği en fazla artacak destinasyonlar arasında.

Beş yıldızlı otel konforu

Cruise turlarının tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri de sunulan olanaklar. Cruise gemileri, çok geniş bir yelpazede yeme içme seçenekleri sunuyor. Devasa gemilerde ana restoranların yanı sıra, açık büfeler, özel restoranlar ve 24 saat hizmet veren kafe ve barlar bulunuyor.

Her akşam farklı şovlar ve eğlence etkinlikleri düzenlenen gemilerde spor ve aktif yaşamı seven yolcular için de fitness salonları, koşu parkurları, basketbol ve tenis kortları, yüzme havuzları ve su parkları gibi birçok olanak mevcut. Masaj terapileri, cilt bakımları, sauna, buhar odası ve jakuzi gibi birçok hizmet de tatilinizi daha da keyifli hale getiriyor.

Dokuz ayda 1 milyon 470 bin turist geldi

Bu özellikleriyle dünyada yoğun ilgi gören cruise turları 2023 sonu itibarıyla 25 milyar dolarlık devasa bir pazar oluşturmuş durumda. Pandemi öncesindeki yolcu düzeyini tekrar yakalayan cruise sektörünün büyüklüğünün 20024 sonunda ise 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye de cruise turu meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre Ocak-Eylül döneminde Türk limanlarına gelen cruise gemisi sayısı 912’ye, yolcu sayısı ise 1 milyon 470 bin kişiye ulaştı. 653 bin yolcuyla Kuşadası limanı en popüler destinasyon olurken, Kuşadası’nı 337 bin yolcuyla İstanbul, 128 bin yolcuyla İzmir izledi.

Vira Haber