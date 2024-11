The Nautical Institute Türkiye Şubesi Lansmanı Yapıldı

7 Kasım 2024 tarihinde Holiday Inn Istanbul Tuzla Bay Hotel’de gerçekleştirilen lansman etkinliğine İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Kapt. Özkan Poyraz, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yaşar Canca, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve denizcilik fakültelerinde eğitim gören öğrenciler katılım gösterdi.

Lansmanın açılış konuşmasını Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Dağgeçen yaptı. Dağgeçen konuşmasında; denizcilik profesyonellerinin eğitimini ve güvenliğini sağlamak üzere uluslararası arenada önemli bir rol oynayan The Nautical Institute çalışmalarından ve bu doğrultuda Türkiye’de şubenin yürüteceği eğitim etkinliklerinden bahsetti.

Lansmanın ilk bölümü sunumlarla başladı. İlk olarak The Nautical Institute Kıdemli Başkan Yardımcısı Walter Vervloesem ve ardından The Nautical Institute Global Şubeler Direktörü Martin Fothergill, enstitünün tanıtımını yaparak, 2021-26 stratejilerini içeren birer sunum gerçekleştirdiler. Daha sonra Mental Health Support Solutions danışmanlarından Klinik Psikolog Gülsüm Özsarı “Gemide Mental Sağlık” başlıklı sunumunu ve The Nautical Institute Academy Bölüm Yöneticisi Somiyeh Djavanroodi ise “Denizcilik Eğitimi ve NI Academy” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumların ardından Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Özan kürsüye gelerek Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini tek tek sahneye davet etti. Sırasıyla Genel Sekreter Özkan Takmaz, Başkan Yardımcısı Serkan Canbakış, Sayman Üye Gizem Çevik, Dış İlişkiler Görevlisi Orhun Ertürk, Öğrenci Elçisi Sergen Duba ve son olarak da Piri Reis Üniversitesi Temsilcisi Dr. Ahmet Fırat Usta sahneye gelerek kendilerini tanıttılar.

Etkinlik son olarak verilen bir kokteyl ile sona erdi.

The Nautical Institute ve Türkiye Şubesi Hakkında

Profesyonel gelişim ve deniz güvenliği konularında uluslararası bir organizasyon olarak ön plana çıkan ve 1972 yılında Londra merkezli kurulan The Nautical Institute (NI) denizcilik mesleğinin standartlarını yükseltmek, deniz güvenliği uygulamalarını teşvik etmek ve denizcilik mesleğini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

NI 2021-2026 stratejik planı çerçevesinde, denizcilik sektöründe değişen ihtiyaçlara yanıt vermeye ve endüstriyi geliştirmeye odaklanmış, bu çerçevede 2023 sonbaharında denizcilik profesyonellerine fırsatlar sunmak ve enstitünün küresel etkisini artırmak amacıyla Türkiye Şubesi’nin kurulmasına yönelmiştir.

NI Türkiye Şubesi Türk denizcilik endüstrisine ve genç denizcilere önemli fırsatlar sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunmayı planlamaktadır. NI'ın küresel etkisi ve Türkiye Şubesinin yerel önemi denizcilik sektöründe güvenli ve başarılı bir gelecek için önemli birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şube genç denizcilerin mentorluk programlarına erişmesini sağlarken yerel ve uluslararası etkinlikler düzenleyerek sektöre katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Vira Haber