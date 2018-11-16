Türk ve Alman kargo gemileri, Kuzey Denizi’nde çatıştı

Türk ve Alman genel kargo gemileri EEMS COBALT ve PAKSOY-1, Almanya’nın Kuzey Denizi’ndeki Borkum Adaları’nın kuzey batısında çatıştı.

Olay sonrası gemiler, bir süre sürüklendiler. Gemilerde hasara dair kesin bir bilgi bulunmazken iki geminin de ciddi derecede hasar aldıkları ve su almaya başladıkları öne sürüldü.

Olayın meydana geldiği bölgeye 6 SAR gemisi, römorkör gemiler ve kirliliğe karşı önlem amaçlı olarak temizleme gemileri de yönlendirildi.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken yakıt sızıntısının da gerçekleşmediği kaydedildi.

EEMS COBALT adlı gemi, Hollanda’dan İspanya’ya doğru yol alırken PAKSOY-1'in ise, yine Hollanda’dan Rusya’nın St. Petersburg şehri yönüne doğru gidiyordu.

Hollanda bayraklı genel kargo gemisi EEMS COBALT, 1993 yılında inşa edilmişti ve Amasus Support BV. tarafından işletiliyor.

Kadıoğlu Denizcilik tarafından işletilen Türk bayraklı genel kargo gemisi PAKSOY-1, 1997 yılında inşa edilmişti.

















Vira Haber