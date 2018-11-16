İDO, bazı gemilerini satışa çıkaracak

2011’de özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren İstanbul’da iç hat seferlerini durduracak.

İDO’nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık’tan itibaren yapılmayacak.

İÇ VE DIŞ HAT SEFERLERİNİ AZALTMIŞTI

Son dönemde döviz kurundaki yükselişin de etkisiyle, tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Bu kararın ardından özellikle Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar hattını kullanan vatandaşlardan tepki geldi.

İDO, kısa süre önce Bostancı-Yenikapı hattını durdurmuş, Bandırma-Yenikapı hattında deniz otobüsü sefer sayısını azaltmıştı.

GEMİLER SATIŞA ÇIKARILIYOR

İç hat seferlerinin kapanmasından sonra İDO’nun kaynak sağlamak için filosunda yer alan gemileri de satışa çıkartılabileceği öğrenildi.

DIŞ HAT OPERASYONLARI

İDO, yaz aylarında Yunan Adaları’na yönelik yeni bir hat organize etmek için de çalışmalar yürütüyordu.

Geçen ay, İDO’nun yeni projelere yöneldiğini anlatan İDO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Rıza Bozantı, “En önemli maliyet kalemimiz olan yakıt ve bakım giderlerimiz döviz kurlarına bağlı giderek artarken gelir kalemlerimiz faaliyet alanımız nedeniyle sadece Türk Lirası kazanımlardan oluşuyor. Yunan Adaları ile başlayacağımız gerçek dış hat operasyonları ile artan gider artışları dezavantajını dengelemeyi hedefliyoruz. Bu proje bizim için çok önemli” şeklinde konuşmuştu.

SİRKECİ-HAREM HATTI

İDO’nun en önemli hatlarından olan Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının önümüzdeki dönemde devam edeceği öğrenildi.

Bu hat, özellikle akşam ve sabah saatlerinde İstanbul’da yaygın şekilde kullanılıyor.

İDO’nun İstanbul’da hizmet veren diğer tüm hatları ise 1 Aralık itibariyle kapatacağı belirtildi.

Vira Haber