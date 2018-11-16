Online Navlun Teklifi Modülü hizmete girdi

Konteyner taşımacılığı global platformu shipsgo.com, lojistik sektörünü dijitalleştirme misyonunun bir parçası olarak deniz taşımacılığında navlun talebi almayı kolaylaştıracak olan “Ocean Freight Quote Modülünü” hizmete soktu.

Konteyner taşımacılığı global platformu shipsgo.com, lojistik sektörünü dijitalleştirme misyonunun bir parçası olarak deniz taşımacılığında navlun talebi almayı kolaylaştıracak olan “Ocean Freight Quote Modülünü” hizmete soktu.

Tüm global konteyner rotalarında kullanılabilecek bu modül ile yük sahipleri güvenilir ShipsGo Ortakları olan Freight Forwarder ve armatörlerden navlun teklifi alabilecekler.

Diğer taraftan bu modül, Freight Forwarder ve armatörlerin de yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak.

ShipsGo Genel Müdürü Merdan Erdoğan, yaptığı açıklamada ekosistemin önemli tarafları olan freight forwarder, armatör ve yük sahiplerinin aynı anda fayda sağlayabilecekleri bu hizmeti sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

“AYDA 50 BİN ROTA ARAMASI OLUYOR”

Erdoğan, “Konteyner taşımacılığında tüm rotalar dahilinde armatör temelli hem transit süre hem de aktarma detaylarını yüzde 97 gibi yüksek bir güvenilirlik düzeyinde kullanıcılarımıza ücretsiz olarak vermekteyiz. Platformumuzda ayda ortalama 50 binin üzerindeki rota aramasının olması, yaptığımız işin başarılı olduğunun bir ispatı. Şimdi bu hizmetimize, geliştirdiğimiz yeni algoritma ile rota arayan müşterilerimizin ShipsGo tarafından onaylanmış güvenilir Freight Forwarder ve armatörler ile navlun talebi kapsamında iletişime geçmesini ekliyoruz.

Kurulduğu günden bu yana, ekosistemin tüm taraflarına rakip olmadan iş süreçlerini hızlandıracak ve pazarlar bulmalarına yardımcı olacak hizmetler üretiyoruz. Bu son hizmetimiz ile yük sahipleri navlun tekliflerini hızlı bir şekilde elde edebilirken armatör ve freight forwarderlar müşterilerinin sayısını arttırarak pazar paylarını genişletebilecekler” dedi.

Vira Haber