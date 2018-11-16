Ürünü daha katma değerli hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2017 yılında 450 ton ihracat rakamına ulaştıklarını 2018 yılı sonunda ise Karadeniz Alası’nı bin tondan fazla ihraç etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Karadeniz Alası, halk tarafından bilinen adıyla ‘Yerli Somon’. Baraj göllerinde yetişerek 200/400 gram ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz’de yer alan çiftliklere alınan ve Karadeniz’in soğuk sularında yaşam serüvenlerine devam eden bu balıklar, 3-4 kilogram ağırlığa ulaştıklarında hasat edilerek canlı olarak Kocaman Balıkçılık tesislerine naklediliyor. Yüksek kalite standartlarına uygun üretim yapılarak gerek dünya gerekse Türkiye piyasasına sunulan bu balık için Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Yerli Somon dendiğine bakmayın dünya ‘Karadeniz Alası’ olarak biliyor” diyor.



Kocaman Karadeniz Alası ITQI 2018 organizasyonunda üstün lezzet ödülünü 3 yıldızla taçlandırdı



Karadeniz Alası balığını füme olarak Türkiye’de üreten tek firmanın Kocaman Balıkçılık olduğunu söyleyen Osman Kocaman, balığın en önemli özelliğinin yüzde 100 yerli olması ve Norveç Somon Balığı ile olan benzerliği olduğunun altını çizdi. Karadeniz Alası’nın Somon balığı ile çok yakın besin değerlerine sahip, renklerinin de aynı olduğunun belirten Osman Kocaman, “Tüm balık severlerin bildiği gibi Somon balığının fiyatı çok yüksek seviyede ve ithal olması sebebiyle dışa bağımlı. Somon balığına göre çok daha uygun fiyatlı olan Karadeniz Alası, besin değerleri ve lezzet açısında da Norveç Somon balığına çok yakın. Hatta Karadeniz Alası Füme ürünü tadım testlerinde Somon fümeden çok daha lezzetli bulunmuş ve ITQI üstün lezzet ödülünü 3 yıldızla alarak bir anlamda bunu tescil ettirmiş oldu. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde neredeyse kapanmaya giden balık çiftlikleri Karadeniz alası üretimi ile yeniden canlandı. Satın almalarımız ve balığı işlememiz ile geçtiğimiz döneme göre 2 katına çıkan bir üretim-satış oranı var.



Kocaman: Uzakdoğu, ihracatımızdaki ön önemli lokasyon



Karadeniz Alası daha önceki yıllarda sadece iç piyasada satılan bir ürünken Kocaman Balıkçılık’ın yurt dışındaki bağlantılarını kullanması sonucunda 2017 yılında ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ürün haline geldiğini aktaran Osman Kocaman, 2017 yılında 600 ton ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. 2018 yılında ise 1.000 tonun üzerinde ihracat hedeflediklerini aktaran Osman Kocaman, “Ürün temizlenmiş halde işlenerek ihraç edilmektedir. Sushi restoranlarının ana malzemesi olması sebebiyle başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Sektörümüzün, sürdürülebilir kalite ve lezzet olarak ihracat yapılması en zor ülkelerinden olan Japonya’da ürünlerimizin talep görmesi diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve Karadeniz Alası için talep gelmeye başlamıştır. Öte yandan Karadeniz Alası’nın 2017 yılında trend olmaya başladığı düşünülürse daha gitmesi gereken yol olduğu görüşündeyiz. Ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Levrek, Çipura ve Alabalık çiftliklerinin yanında hak ettiği değeri alacaktır.



Öte yandan Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Kocaman Balıkçılık olarak çok farklı ürün gruplarında ihracat yaptıklarını ve başlıca ihracat ürünlerinin; Kara ve Deniz Salyangozu, Aterina (Göl Gümüşü), Deniz Patlıcanı, Karides, Kerevit (Tatlısu Istakozu) ve işlenmiş Marine Deniz ürünleri olduğunu söyledi.







Vira Haber

