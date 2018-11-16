Çelebi Limanı Mükemmele Doğru Adım Atıyor

Türkiye’nin iş ve sanayi merkezi İstanbul’un yanı sıra ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve Ege Bölgesi’ne bağlantılarıyla avantajlı bir konumda yer alan Çelebi Bandırma Limanı, denizyolu,demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ,Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görülüyor.



Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6-11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtıma sahip Bandırma limanı, dökme yük, proje yük, genel yük, ve Ro-ro gemilerine liman hizmetleri sunuyor.



Liman, tamamı gümrüklü açık saha depolama alanları ve 7.000 metrekare yatay depoları ile bölgede dikkat çekiyor. Ayrıca liman sahası içinde son teknoloji ile yönetilen toplam 80.000 m3 ve 60.000 ton kapasiteli 12 adet çelik silo hizmete sunuldu. Bölgenin dış ticaret hacmi yüksek ürün grubu olan hububat ve yem ham maddelerinin gemiden boşaltılmasından itibaren gümrükleme süreci tamamlanana kadar zarar görmeden muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan silolar bölgenin önemli depolama ihtiyacını karşılıyor.



Sahip olduğu geniş maden kaynakları, verimli tarım arazileri, hayvancılık kapasitesi ve yenilenebilir enerji potansiyeli ile Balıkesir, ülkemizin en önemli ticaret merkezlerinden. İstanbul ve Kocaeli sanayisinin artan yoğunluğunun Balıkesir’e kayıyor olması ise kısa vadede bölgenin önemini daha da artıracak gelişmeleri dile getiren Ticaret Müdürü Şükrü Yegül "Güney Marmara’nın merkezindeki konumu ile Çelebi Bandırma Limanı görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir‘’ifadelerini kullandı.



Sıvı yük grubunda ise 2018 Kasım ayı itibariyle, 2017 yılının ilk on ayına göre yüzde 10 oranında artış gerçekleşmiş ve 433.192 ton yük elleçlenmiş.

Yatırımlarına hız katan Çelebi Bandırma Limanı, 3 adet 115m3 lük kapasiteye sahip sınırlı depolama asit tesisini tamamlamış durumda. Direct gemiden 450 metre uzunluğunda pipeline boru hattı üzerinden asit yükünün tahliyesi için gerekli otomasyon sistemine entegre edilmiş,test ve deneme çalışmalarınında tamamlanması ile aktif olarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.



Şükrü Yegül "2018 yılının ilk on ayındaki rakamlara baktığımızda özellikle sıvı yük konusunda toplamda yüzde 10’ luk bir artış sağlamış bulunmaktayız.Genel kargo ve proje yük grubunda da müşteri portföyünü arttıran Çelebi Bandırma Limanı tüm müşterilerine en iyi performansta hizmet vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Dökme Katı Yük grubunda ise vagon taşıma maliyet avantajı ile ithalatlarına hız katarak vagon taşımasında Güney Marmara bölgesinin dış dinamosu haline gelindiğini belirten Çelebi Bandırma Limanı Ticaret Müdürü Şükrü Yegül ithalat müşteri portföyünün de buna paralel olarak demiryolu ile çalışan müşteriler nezdinde geçen yılın aynı dönemine göre %9 arttığını,

Bandırma Çelebi Limanı’nda konteyner hareketlerinde Kasım 2018 ayı itibariyle 2017 yılının ilk on ayına göre yüzde 20 oranında artış gerçekleşmiş olduğunu 29.403 TEU konteyner elleçlenmiş olup yıl sonuna kadar 35 bin TEU konteyner hareketi hedeflediklerini belirttiler.



Vira Haber