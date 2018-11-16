Amatör olta balıkçıları Bodrum'da bir araya geldi

Balıkçılık tutkunlarını bir araya getiren turnuva Bodrum Milta Marina Yatch Club ev sahipliğinde, Bodrum Marine Group, Marintek, Northstar, Allium Villas, Axopa, Vera Design Group ve Mercury Sport’un ana sponsorluğunda gerçekleşti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, etkinliğin giderek daha geniş kitlelere ulaştığını ve katılımın giderek arttığını belirterek, “Turnuva yerel ekonomiye ve turizm sektörüne ciddi katkı sağlamaktadır” dedi.

Başkan ,”Yarışma sportif amaçlı amatör olta balıkçılığını tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek, Türkiye’nin her bölgesinden amatör balıkçıları bir araya getirerek sosyal grup aktivitelerine katkıda bulunmak, yarışma bilincini ve paylaşma duygusunu geliştirmek ve bu tutkuyu geniş kitlelere benimsetmekte çok faydalı oldu” diyerek düşüncelerini belirtti. Yarışmacılar Ege’nin incisi Gökova’nın muhteşem güzelliğinde bol balıklı ve heyecan dolu üç gün geçirdi.

Organizasyon komitesi yarışma öncesi tüm yarışmacılara “Yakala ve Bırak”, tekniği turnuva kuralları ve etik balıkçılık ilkeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Sportif amaçlı olarak düzenlenen turnuvada, IGFA (Uluslararası Sportif Balıkçılık Federasyonu) Sportif Balıkçılık Deniz Kuralları ve Bodrum Sportif Balıkçılık Turnuvası’na özgün kuralları uygulandı.

Toplam 102 kilo balık tutulan yarışmada en büyük balık ödülünü 43 kg’lık mavi kanat orkinos ile Fish Bone ekibinden Hüseyin Sert ve Ahmet Şahinoğlu kazandı.

Üç adet çizgili lahozu sağlıklı bir şekilde yaşam alanına iade eden Barbarossa teknesinden Adem Özer ise “yakala bırak” ödülünün sahibi oldu.

Toplamda 1.lik ödülü 126 puanla Çavuş teknesi ile Hasan Yıldız, Zeynep Arda’nın olurken, toplamda 2.lik ödülü 66,4 puandaki Romoe Juliet teknesi ile Saro Tekyıldız, Arda Tekyıldız, Selim Arslanoğlu ve Loran Özsa tarafından kazanıldı.

Toplamda 3.lük ödülü 53,3 puanla Blanco teknesini yöneten Alp Kırşan ve ekibi (Mehmet Orman, Barış Akdoğdu, Cem Abbas ve Ferhat Günay) tarafından kazanıldı.

Yarışmanın en önemli ödülü ise En Genç Balıkçı Yetenek Ödülü’ydü. Sencer teknesinde yarışan 12 yaşındaki Emir Sefa Çekiç 55 cm boyunda bir ak lahoz yakalayıp sağlıklı bir şekilde denize geri bıraktı. En Genç Balıkçı Yetenek Ödülü Tug Boat teknesinin sahibinin oldu. Sportif balıkçılık yarışmalarında bir ilk olan bu ödül Alp Kırşan sponsorluğunda Samur Marine’den geldi.

“Amacım gençlerimizi deniz aktivitelerine sportif balıkçılığa çekip doğayla iç içe olmalarını sağlamak” diyen Alp Kırşan tüm yarışmacılar ve ailelerden büyük destek aldı.

1 adet bluefein ( mavi kanat orkinos ), 1 adet 55 cm lahoz, 8 adet çizgili lahoz (grida), 1 adet akya ve 3 adet yazılı orkinos olmak üzere toplam 14 balık doğaya sağlıklı bir şekilde geri salındı.

Organizasyonu düzenleyen Haluk Tepe, yarışmanın geleneksel turizm anlayışına renk katmak, Bodrum Yarımadası’nın tarihi ve sosyal zenginliklerin yanında doğal güzelliklerine dedikkat çekmek amacı ile başlatıldığını ifade etti. Yarışmanın merkez hakemi ve Uluslararası Olta Balıkçılığı Federasyonu Türkiye temsilcisi olan doktor Serdar Günseven ise sürdürülebilir balıkçılığı ve çevre sevgisini amaçladıklarını ve yarışmacıların fazladan tuttukları balıkları tekrar denize saldıklarını söyledi.

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