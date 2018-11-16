Yılın demiryolu operatörü firması : MEDLOG

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ederken, bugün fuar forum alanında düzenlenen “Atlas Lojistik Ödülleri” töreni ile toplam 27 ödül sahipleri buldu.



Lojistik sektörünün medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile 9 yıldır kesintisiz olarak devam eden, faaliyet verileri ile lojistik projelerin ayrı ayrı değerlendirildiği “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasında dağıtılan ödüller online oylamalar ile belirlendi, yarışmada 82 aday mücadele etti.



Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş., Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler kategorisinde “Yılın Demiryolu Taşıması Firması (Operatörler)” ödülünün sahibi oldu. Ödülü Medlog Demiryolları Operasyon ve Maliyetlendirme Türkiye Yöneticisi Çağlar Ali Uzun aldı.









Vira Haber