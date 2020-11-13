Türk ve İngiliz Gemileri Doğu Akdeniz'de Geçiş Eğitimi Gerçekleştirdi
Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.
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Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş eğitimi, TCG GEMLİK fırkateyni ile İngiliz gemisi HMS ALBION arasında gerçekleştirildi.
Vira Haber
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Etiketler : türk donanması, ingiliz donanması, doğu akdeniz
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