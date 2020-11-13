Antalya Serbest Bölge'ye 14 milyon TL'lik yatırım

İkisi şubat, biri de haziranda tamamlanacak projeler sonrası, serbest bölgede 90 metre ve 2 bin tonluk yatlar da yapılabilecek. 235 metrelik rıhtım ise 295 metreye yükseliyor.

Süperlüks yat üretiminde 2000'li yılların başından itibaren büyük atılımın gerçekleştiği, dünyanın birçok zengin ve ünlü ismine ultralüks yatlardan, birçok ülkeye sahil güvenlik ve askeri veya ticari amaçlı kullanılmak üzere lüks yatların üretildiği Antalya Serbest Bölge, üç yeni yatırımla dünyada bu alanda çok daha iddialı bir konuma gelecek.

70-80 METRELİK TALEPLER GELİYOR

Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgenin şu an 50 metre ve 500 tona kadar olan yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Fakat öyle talepler gelmeye başladı ki 70- 80 metre boylarında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat bakım- onarım anlamında da yatlarını getirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına başladık" dedi.

RIHTIM 295 METRE OLUYOR

Bu yatırımın üç aşamadan oluştuğunu ve inşaatlarına Haziran ayında başlanıldığını anlatan Gürses, "Birinci yatırım rıhtım altyapı inşaatı. Mevcutta 235 metre olan rıhtım alanımız 295 metreye yükselecek ve tamamıyla çok daha modern bir yapıya kavuşturulacak. Rıhtımda yat bağlama kapasitemiz de çok artacak. Bu yatırım 14 Şubat 2021'de hizmete girecek" dedi.

560 TON KAPASİTELİ TRAVEL LİFT

İkinci önemli projenin ise 560 ton kapasiteli travel lift yatırımı olduğunu kaydeden Gürses, "İmalat siparişini verdik, İtalya'da yapılıyor. Yatların güvenli bir şekilde denizden alınıp taşınması veya üretim tesislerinden çekek sahalarına (rıhtıma) çekilmesini sağlayan yat taşıma vinçleri olan bu sistem ise 15 Şubat 2021'de tamamlanacak" diye konuştu.

2 BİN TON, 90 METRE YATLAR

Üçüncü önemli projenin ship lift (gemi asansörü) denilen 2 bin ton ve 90 metreye kadar olan yatları denize indirip karaya çekme sistemi olduğunu kaydeden Gürses, "Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. 1 Haziran 2021'de tamlanacak. Bunlar sayesinde Antalya Serbest Bölgesi, hem yat üretimi hem de yat bakım-onarımı alanlarında dünyada daha da önemli bir merkeze dönüşecek" dedi.

BÜYÜK YAT ÜRETİMLERİ BAŞLADI

Bu projelerin şekillenmesiyle birlikte bölgedeki 50 metre ve üzeri yat siparişlerinde de hareketlilik başladığını dile getiren Gürses, iki adet 70 metrelik yat projesine başlandığını ve üretimin sürdüğünü açıkladı. Gürses, Damen Yat firmasının Hollanda'ya 70 metrelik bir yat ürettiğini, petrol platformlarına personel taşımacılığında kullanılacağını kaydetti. Gürses, "Bu yatırım sayesinde daha önce Uzakdoğu'da üretilen bu tekneler artık Antalya'da üretilecek. Bu ilk üretim olacak ve seri üretim hedefleniyor. Firma yılda 3-4 adet üretebilir kapasiteye sahip" dedi. Gürses, üç projenin yatırım bedelinin ise 14 milyon TL olduğunu kaydetti.

Vira Haber