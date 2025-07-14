Türkbükü’nde Lüks Motoryattaki Yangında 1,5 Milyon Dolarlık Zarar

Edinilen bilgiye göre, Türkbükü Koyu’nda demirli bulunan Türk bayraklı Melinay isimli lüks motoryatta henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen teknede çıkan yangın halen devam ederken, mürettebat ve yolcu olarak bulunan 4 kişi civardaki botlar tarafından tahliye edildi. Olay sonrası TCSG-94 Sahil Güvenlik botu ile KIYEM-6 Kıyı Emniyeti botu yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Yanan motoryat, güvenlik amacıyla açık alana çekildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Vira Haber