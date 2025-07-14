Aroya Bodrum’a 608 Yolcu Getirdi

Sabah saatlerinde İstanbul Limanı’ndan ilçeye gelen Malta bayraklı 335 metre boyundaki gemide ağırlıklı olarak Suudi yolcular olmak üzere toplam 608 yolcu ile bin 432 personel bulunuyor.

Gemide yetişkinler ve çocuklar için oyun havuzları, çocuk oyun alanları, tiyatrolar, 15 adet restoran, spa gibi imkanlar bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde Marmaris Limanı’na hareket edecek.

Vira Haber