Su Seviyesi Düşen Gölette Oksijensiz Kalan Balıklar Telef Oldu
Kilis’in Musabeyli ilçesindeki Üçpınar Göleti’nde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.
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Kilis’in Musabeyli ilçesinin kırsal Üçpınar Mahallesi'nde bulunan Üçpınar Göleti’nde havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte bulunan gölette balıkların suyun az olmasına ve kirlenmesine bağlı oksijensizlikten telef olduğu iddia edildi.
Gölette balıkların ölümü kötü koku ve görüntü oluştururken, kuraklıkla birlikte yavaş yavaş kuruyan gölet, daha sonra bataklığa dönüştü.
Suların çekildiği gölette toprakta yarıklar oluşurken, yüzlerce balık ölüsü suyun yüzeyine çıktı.
Vira Haber
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Etiketler : Kilis, Balık, Balık Ölümleri
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