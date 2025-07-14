Beymen Club Sailing Team 54. Deniz Kuvvetleri Kupası’nda Mücadeleye Hazır

Denizlerdeki yolculuğuna istikrarlı bir şekilde devam eden Beymen Club Sailing Team, 2025 sezonunda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekerken; bu kez rotasını yılın en prestijli yelken yarışlarından biri olan 54. Deniz Kuvvetleri Kupası’na çeviriyor.

14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarış, zorlu parkuru ve güçlü rakipleriyle dikkat çekiyor. İstanbul'dan başlayarak Ege kıyılarına uzanan bu uzun soluklu mücadele, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, yüksek seviye takım ruhunu ve stratejik becerileri de ön plana çıkarıyor.

İstanbul Boğazı’ndan Çanakkale’ye, Marmara’dan Ege’ye uzanan yarışlarda kazandığı Çanakkale Şehitleri Kupası, Deniz Harp Okulu Kupası, Sahil Güvenlik Kupası ve Boğaz Komutanlığı Kupası’nda adından başarılarla söz ettiren takım, aynı disiplin ve kararlılığı bu büyük organizasyonda da göstermeyi hedefliyor.

Yelken sporuna olan desteğini her sezon artırarak sürdüren Beymen Club, modern stil anlayışını maviliklere taşımaya ve spora olan tutkusunu bu alanda da ortaya koymaya devam ediyor.

Vira Haber