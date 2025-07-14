Kruvaziyer Turizminde Tarihi Rekor 34,6 Milyon Yolcu 168,6 Milyar Dolarlık Katkı

Rapora göre kruvaziyer turizmi, 2024 yılında %9,3’lük artışla 34,6 milyon yolcuya ulaşarak rekor kırarken; 2028’de bu rakamın 42 milyona çıkması bekleniyor. Sektörün küresel ekonomiye katkısı ise 168,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, kruvaziyer turizminin yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da dünyaya örnek bir model sunduğuna dikkat çekti.

Kruvaziyer turizmi, son yıllarda hem yolcu sayısındaki hızlı artış hem de sürdürülebilirlik ve teknolojik yeniliklere yaptığı yatırımlarla küresel turizm sektöründe dikkat çeken bir büyüme gösteriyor. Cruise Lines International Association (CLIA) tarafından yayımlanan “Kruvaziyer Endüstrisi 2025 Raporu”, sektörün krizlere karşı dayanıklılığını, genç nesillerin ilgisini ve 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki kararlılığını net verilerle ortaya koyuyor.

Kruvaziyer Turizmi 2028’de 42 Milyon Yolcuyu Hedefliyor

Rapora göre, 2028’de yolcu sayısının 42 milyona, lüks segmentte ise 1,5 milyon yolcuya ulaşması bekleniyor. Kruvaziyer tatilini tercih edenlerin ortalama yaşı 46,5, yolcuların %36’sı ise 40 yaş altındaki genç kuşaklardan oluşuyor. Sektördeki bu dönüşümü değerlendiren Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, genç nesillerin seyahat alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik yatırımlarının kruvaziyer turizmine yeni bir yön verdiğini söyledi.

“Bugün kruvaziyer yolcularının %67’si Gen-X ve daha genç kuşaklardan geliyor. Bu, sektörün sadece sayıca değil, kültürel ve teknolojik olarak da yenilendiğinin göstergesi. Öte yandan 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil metanol, hidrojen yakıt hücreleri ve limanlarda elektrik altyapısı gibi yatırımlar hızla devam ediyor. Kruvaziyer turizmi, çevreye duyarlı yeni teknolojilerle geleceğe hazırlanıyor,” dedi.

Gençlerin İlgisi ve Sürdürülebilirlik Yatırımları Öne Çıkıyor

Raporda, genç kuşakların kruvaziyere ilgisinin artmasının yanı sıra tek başına seyahat edenlerin oranının %12’ye, çok nesilli seyahat edenlerin oranının ise %28’e çıktığı belirtildi. Ayrıca kruvaziyer tatilini tercih edenlerin %25’i yılda iki veya daha fazla kez denizlere açılıyor.

Sektör, sadece deniz turizmiyle sınırlı kalmıyor; kruvaziyer yolcularının %60’ı seyahat öncesi veya sonrası liman şehirlerinde en az bir gece konaklayarak yerel ekonomilere de doğrudan katkı sağlıyor.

Türkiye, Akdeniz’in Kruvaziyer Rotasında Güç Kazanacak

2028’e kadar 650 bin yatak kapasiteli 310 gemilik filonun devreye girmesi hedeflenirken, kruvaziyer sektöründe sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. CLIA raporuna göre, şu anda 33 limanda aktif OPS (karada elektrik) altyapısı bulunuyor; 24 liman için onay alınmış durumda ve 18’i de planlama aşamasında.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yazıcı, Türkiye’nin ve Akdeniz’in kruvaziyer turizmindeki konumunu güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

“Kruvaziyer turizmi artık yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, gençlerin beklentilerini karşılayan, çevreci ve inovatif çözümlerle de şekilleniyor. Bu dönüşüm; hem ülkemize hem de bölge turizmine uzun vadeli katkı sağlayacak. Sektördeki bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye’nin Akdeniz rotasında daha güçlü bir yer edinmesine de zemin hazırlıyor” diye konuştu.

Vira Haber