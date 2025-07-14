Yaz Tatilinin En Eğlenceli Adresi: Hupalupa Go Galataport İstanbul’da

4 Temmuz – 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında Saat Kulesi Meydanı’nda kurulan Hupalupa GO açık hava oyun alanı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Her gün 14.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Hupalupa GO, farklı yaş gruplarına hitap eden oyun alanlarıyla dikkat çekiyor. 3-13 yaş arası çocuklara özel tasarlanmış Ağ Labirent; tırmanma, zıplama ve keşfetmeye dayalı aktivitelerle fiziksel hareketi teşvik ediyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin katılabileceği Çarpışan Botlar ise enerjik ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bu alanlara katılım için ön kayıt gerekmiyor; ziyaretçiler bilet alarak alana giriş yapabiliyor.

Etkinlik alanında ayrıca ücretsiz olarak deneyimlenebilen Langırt ve Subsoccer gibi interaktif oyunlar da yer alıyor. Bu oyunlar sayesinde çocuklar sosyalleşirken, aileler de birlikte kaliteli ve güvenli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Etkinlik kapsamında kurulan Hupalupa Store ise çocukların favori oyuncaklarını geniş bir ürün yelpazesinde sunuyor.

Galataport İstanbul’daki bu renkli etkinlik, yaz boyunca ailelere hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim vadediyor.

Vira Haber