Türkiye Denizciler Sendikası’ndan Fotoğraf Yarışması

Türkiye Denizciler Sendikası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve deniz emekçilerini sanatsal ifadeyle buluşturmayı amaçlayan Kapt. Prof. Dr. Necmettin Akten Fotoğraf Yarışması bu yıl da denizciler, fotoğrafçılar ve deniz tutkunlarını bir araya getiriyor.

2025 yılı için belirlenen tema “Gemide Günlük Yaşam” olarak açıklandı. Yarışma, okyanusların ortasında, kıyıdan uzak noktalarda sürdürülen gemi yaşamına dair özgün anları görünür kılmayı hedefliyor.

Gemide geçen sıradan ama anlamlı anlara odaklanacak yarışmada, vardiya hazırlıklarındaki bir zabit, makine dairesinde çalışan bir mühendisin emeği, köprüüstünde içilen bir çay ya da uzak limanlardan gelen haberlerin yansımaları gibi detaylar ön plana çıkacak. Yemekhane sohbetlerinden güverte çalışmalarına kadar gemi yaşamının her anı bu temaya dahil edilebilecek.

Yarışmanın son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Başvurular, denizciliğin sanatsal boyutunu fotoğrafla ifade etmek isteyen herkesin katılımına açık.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

http://deklansorlerfunda.com