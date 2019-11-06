Türkiye, Akdeniz’in en iyi kruvaziyer destinasyonu seçildi

Küresel ağında Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerin yüzde 62’sinin geçiş yaptığı Kuşadası, Bodrum ve Antalya kruvaziyer limanları bulunan dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) CEO’su Emre Sayın, “Türkiye kruvaziyer turizminin tekrardan yükselişe geçmesi için devletimiz ile birlikte ciddi efor sarf ettiğimiz bu dönemde Türkiye’nin en iyi kruvaziyer destinasyonu seçilmesi bizi çok sevindirdi ve daha da motive etti” dedi.

Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kruvaziyer şirketlerinin Türkiye’yi rotalarına eklemesi için başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Sayın, “Ayrıca bu yıl Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği’nin genel kuruluna Kuşadası’nda evsahipliği yaptık. Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden 14’ünün üst düzey yöneticilerine yerinde tanıtım gerçekleştirdik” dedi.

ABD merkezli ve uluslararası kruvaziyer turizmindeki gelişmeleri takip eden önde gelen yayın kuruluşu Porthole Cruise Magazine, Akdeniz’deki en iyi kruvaziyer destinasyonu olarak Türkiye’yi seçti. Okuyucularının oyları ile 1998’den bu yana gemi, liman, kruvaziyer şirketi, destinasyon gibi kategorilerde sektörün en iyilerini belirleyen yayın, sonuçları Kasım/Aralık 2019 sayısında ve porthole.com web sitesinde yayınlandı.

Küresel ağında Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerin yüzde 62’sinin geçiş yaptığı Kuşadası, Bodrum ve Antalya kruvaziyer limanları bulunan dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) CEO’su Emre Sayın, “Türkiye kruvaziyer turizminin tekrardan yükselişe geçmesi için devletimiz ile birlikte ciddi efor sarf ettiğimiz bu dönemde Türkiye’nin en iyi kruvaziyer destinasyonu seçilmesi bizi çok sevindirdi ve daha da motive etti.” dedi. Sayın, yükselişin tepe noktasına 2022’de ulaşacağını öngördüklerinin ifade etti.

Rotalara eklemeleri için başarılı çalışmalar yürüttük

Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kruvaziyer şirketlerinin Türkiye’yi rotalarına eklemesi için başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Sayın, “Sektörün dünya çapında en önemli buluşma noktası, her yıl Miami’de düzenlenen Seatrade Cruise Global’dir. GPH olarak özellikle son üç yıldır bire bir görüşmeler ve etkinlikler ile bir bakıma Türkiye adına lobicilik yaptık. Bu yıl aynı zamanda Hamburg’da düzenlenen Avrupa’nın önemli sektörel buluşması Seatrade Europe’ta yoğun temaslar gerçekleştirdik” diye konuştu.

Sektörün önemli aktörlerinin Türkiye’yi yerinde görmesine aracılık da ettiklerini kaydeden Sayın, “Ayrıca bu yıl Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği’nin (MedCruise) 54. Genel Kurulu’na Kuşadası’nda evsahipliği yaptık. Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden 14’ünün üst düzey yöneticilerine yerinde tanıtım gerçekleştirdik” dedi.

Kuşadası kruvaziyerde marka elçisi

Kuşadası’nın küresel kruvaziyer sektörü bakımından Türkiye’nin marka elçisi olduğunu söyleyen GPH Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, “Turizm sezonu boyunca Kuşadası’ndan 60 ülkenin vatandaşı geçiş yaptı” dedi. Kuşadası’nın 2019’u 200 bin kruvaziyer turist ile tamamlayacağını ifade eden Güngör, “2020’de 350 bin turist bekliyoruz. Kruvaziyer şirketleri genel olarak da Doğu Akdeniz’e yöneliyorlar. Kuşadası ise bu anlamda önemli bir merkez olarak kendini konumlandırıyor” şeklinde konuştu.

Vira Haber