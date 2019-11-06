ASELSAN’dan 9 ayda 1.6 milyar lira kar

ASELSAN, yılın 9 ayını kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciroda son yıllardaki rekor büyüme trendini bu dönemde de devam ettiren ASELSAN, toplam cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 7,6 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 93 Milyon ABD Doları olan ihracat tutarı da cari dönemde %54 artış göstererek 143 Milyon ABD Doları oldu.

ASELSAN’ın kârı (FAVÖK) bir önceki döneme göre %44 artış göstererek 1,6 Milyar TL ile 9 aylık sonuçlar itibarıyla tarihi zirveye ulaştı. FAVÖK marjı ise Şirketin yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı öngörü olan %19-21 aralığında; %20,4 olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla 9,8 Milyar ABD Doları bakiye siparişi bulunan ASELSAN, Ekim ayı içinde de yeni siparişler almaya devam etti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamada yaklaşık 290 Milyon ABD doları ilave sipariş aldığı duyuruldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Haluk Görgün; “Geride bıraktığımız 9 ay Şirketimiz açısından hasılat, büyüme ve kârlılık kalemlerinde oldukça başarılı sonuçlara imza attığımız bir dönem oldu. Yılsonu hedeflerimize ve takvimimize uygun olarak teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yılsonu için TL bazında %40-50 oranındaki hasılat büyümesi öngörümüzü aynen devam ettiriyoruz.” dedi.

Güçlü Tahsilat Performansı Ekim Ayında da Sürüyor

Şirketin alacak tahsilat performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Haluk Görgün, “Temmuz-Eylül dönemi yılın ilk yarısına kıyasla tahsilat açısından daha kuvvetli geçti. Tahsilatlardaki güçlü trend Ekim ayında da devam etti ve Ekim ayında tahsilat tutarı ilk 9 aylık ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.” dedi. Prof. Dr. Haluk Görgün, ekonomik verilere ilişkin makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğine inandığını ve bu ivmenin ASELSAN’ın faaliyetlerine de olumlu etki etmesini beklediklerini belirtti.

ASELSAN Tedarikçileri ile Beraber Büyüyor

ASELSAN’ın 2019 yılında 975’i aşkın yeni tedarikçi ile çalışmaya başlayarak iş birliği içinde olduğu tedarikçi sayısını 4.600’ün üzerine taşıdıklarının altını çizen Haluk Görgün; ASELSAN’ın en büyük tedarikçi ekosistemine sahip şirketlerin başında geldiğini vurguladı. Prof. Haluk Görgün şöyle devam etti: “ASELSAN’ın yakaladığı başarılarda önemli pay sahibi olan tedarikçi ekosisteminin sürekli geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yeni tedarikçi ilişkilerimize odaklandık. Bu kapsamda uzun vadeli iş birliğimizi desteklemek adına stratejik iş birliği anlaşması yaptığımız stratejik ortak sayımızı %50 oranında arttırdık. Tedarikçilerimiz ile 7.500 kalem ithal malzemenin yerlileştirme ve millileştirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam ediyor.”

ASELSAN’ın Gücü; Nitelikli İnsan Kıymetlerimiz

ASELSAN’ın ülkemizin geleceğine olan inancının bir göstergesi olarak istihdama katkı vermeye devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2019 yılında %70’i mühendis olmak üzere yaklaşık 1.200 yeni çalışanı ASELSAN ailesine dâhil ettiklerini ifade etti. Toplam çalışan sayısı 7.500’ü aşan ASELSAN; bu dinamik gücüyle 50 üniversiteden katılımcılar ile yapılan Universum anketinin sonuçlarına göre 2019 yılında da Mühendislik/Bilgi Teknolojileri kulvarında katılımcıların çalışmayı en çok tercih ettiği şirketler listesinde 1. sırada yer aldı.

2,1 Milyar TL’nin üzerinde Ar-Ge harcamasıyla Türkiye’de Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran şirket olan ASELSAN aynı zamanda Türkiye’de en fazla kadın Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket konumunda bulunuyor.

ASELSAN’ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, toplumsal ve çevresel alanlarda da sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü vurgulayan Görgün, ASELSAN’ın 2014 yılından bu yana kesintisiz olarak Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer aldığını belirterek “Sürdürülebilir büyümemizi korumak için 44 yıldır olduğu gibi tüm paydaşlarımıza azami katkı sağlayacak şekilde azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vira Haber