Türkiye Denizcilik Zirvesinde Bakanlıktan Onur Ödülü

Türkiye denizcilik sektöründe önemli katkıları bulunan armatör ve tersaneci Cengiz Kaptanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde, sektöre uzun yıllar boyunca sağladığı katkılar dolayısıyla "Sektöre Uzun Yıllar Hizmet Eden Duayen Kişi" ödülüne layık görüldü. Ödül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirvede; denizciliğin sürdürülebilir geleceği, karbonsuzlaşma, dijitalleşme ve kruvaziyer turizmi gibi başlıklar masaya yatırılırken, sektörün gelişimine yön veren kıymetli isimler de onurlandırıldı.

Türk denizcilik sektörüne dört kuşaktır yön veren Kaptanoğlu Denizcilik’in Eş Onursal Başkanı Cengiz Kaptanoğlu ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Denizcilik sektörü, kuralları evrensel olan ayrı formülleri, kaideleri, düzeni bulunan, ülkemizin yurt dışına çıkan kapısıdır. Denizcilik sektörünün ülke ekonomisinde lokomotif rol alması, kabotaj dahlinde yerel denizciliğin desteklenmesi için hayatımın her döneminde çalıştım. Biz aile olarak sadece denizcilik sektörü ile uğraştık uğraşıyoruz. Denizcilik'te Rahmetli Babamız Hacı İsmail Kaptanoğlu’ndan aldığımız bayrağın, çocuklarımızın da devam ettirmesini görmek büyük mutluluk. Bana bu ödülü layık gören başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımınız Sayın Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçenlere ve denizcilik camiasına teşekkür ederim.”

Cengiz Kaptanoğlu kimdir?

Türk denizciliğinde uzun yıllara dayalı başarılı hizmetleriyle tanınan Cengiz Kaptanoğlu, 1947'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra aile şirketi Kaptanoğlu Denizcilik'te iş hayatına adım attı. 1989-2002 yılları arasında Deniz Ticaret Odası (DTO) başkanlığını yürüten Cengiz Kaptanoğlu, TBMM 22. Dönem Milletvekilliği ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı görevlerini üstlendi. Ardından DTO Meclis Başkanı olarak sektöre katkılarını sürdürdü. Kaptanoğlu Denizcilik’in Eş Onursal Başkanı olan Cengiz Kaptanoğlu, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) ve Deniztemiz Derneği (TURMEPA) kurucu ve yönetim kurulu üyeliklerini de üstlendi. Ayrıca Büyük Kulüp Derneği, Rize Vakfı, Tema Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyesi olan Kaptanoğlu, BJK’nin 100. yıl şampiyonluk döneminde Asbaşkanlık görevinde bulundu.

Vira Haber