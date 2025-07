Zonguldak'ta Deniz Suyu Kalitesi Takip Altında

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı ekiplerinin almış olduğu su numuneleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Bilal Cin yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

"Tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız yuzme.saglik.gov.tr adresinden buradaki tüm plajlarla ilgili bilgilere ulaşabilir. Bu siteden, plajın kum ya da çakıl olup olmadığı, konumu, derinliği, sahil uzunluğu, engelli erişimi, otopark durumu, kamp alanı olup olmadığı gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Aynı zamanda mükemmel, iyi orta ve kötü sınıflandırması içerisinde alınmış olan numunelerin birebir sonuçlarını tüm şeffaflığıyla yıllara göre görülebiliyor. "

En yakın sağlık kuruluşu, hangi sağlık kuruluşuna yakın bilgisinin de yer aldığını ifade eden Dr. Bilal Cin, "Karadeniz Bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğümüzce belirlenen takvim doğrultusunda her 15 (on beş) günde bir olmak üzere sahil şeridinde 23 adet yüzme suyu noktasından numune alma çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, deniz suyunun kalite standartlarına uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Her numune detaylı bir şekilde değerlendirerek sonuçlar yuzme.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır."

Vira Haber