 Türkiye denizleri dünyada tanıtılacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Daimi temsilciğinin himayesinde sergilenecek 34 fotoğraf, 100’den fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk gelen 19- 23 Ağustos tarihleri arasında sergilenecek. Sergide, Türkiye’nin doğu Akdeniz’de deniz çevresinin korunması için yaptığı bilimsel araştırmalardan örnekler de bulunuyor.

Uluslararası konferansta Türk denizleri

Sergide Türkiye’nin dört denizini temsil eden 34 resim, açıklamalarıyla birlikte 193 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler merkez binasında ziyarete açık olacak. Yüzden fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk getirilen sergiyle daha çok delegeye ulaşmak ve Türkiye denizleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Kurtarılan balinadan nesli tükenen orfoza

Sergilenecek fotoğraflar arasında 2002 yılında Fethiye’de kurtarılan Kaşalot Balinası, küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, yabancı istilacı türler ve etkileri, koruma altındaki köpekbalıkları, tehdit altındaki deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesindeki orfozlar var. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Sergi, son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki enerji arayışıyla ilgili tartışmalarda Türkiye’nin imajına katkı sağlayacak. Ayrıca, beş deniz bilimleri uzmanımız, New York’ta açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansında değişik projeler için görüşmelerde bulunacak” dedi.

Vira Haber