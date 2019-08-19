50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

Alaska'da yakacak odun arayan bir adam, içinde bir mesaj bulunan 50 yıllık bir şişe buldu. Şişenin dünya medyasında haber olmasının ardından Rus basını mektubun yazarının peşine düştü ve mutlu sona ulaştı...

Tyler Ivanoff, içinde bulunan Rusça notu Facebook sayfasına koyarak Rusça bilen arkadaşlarından yardım istedi.

Mektubun Rus gemisi ‘Sulak”ta bulunan bir denizci tarafından 20 Haziran 1969’da yazıldığı ortaya çıktı.

Mektupa ise “İçten selamlar! Rusya’nın Uzak Doğu Donanması ana gemisi VRXF Sulak’tan…. Şişeyi bulan seni selamlıyorum ve Vladivostok -43BRXF Sulak adresine, tüm mürettebata yanıt vermenizi rica ediyorum. Size sağlıklı, uzun yıllar ve mutlu bir yolculuk diliyoruz. 20 Haziran 1969” yazıyor.

Rus medyası da hikâyenin peşine düştü ve mektubun yazarı Kaptan Anatoly Batsanenko’yu ulaştı.

Bugün 86 yaşında olan Botsanenko’nun 50 yıl önce yazdığı mektuptan bahsedilince gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.

Kaptan Botsanenko, 1966’da Sulak adlı geminin yapımına nezaret ettiğini ve 1970 yılına kadar gemiyle denize açıldığını söyledi.

Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko'nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

Vira Haber