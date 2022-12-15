Türkiye Denizleri Mercan Resif Doğa Alanları Toplantısı

UNDP Türkiye'nin desteğiyle yürütülen, Çanakkale Sualtı Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı “Türkiye Kıyıları Mercan Resif Deniz Doğa Alanlarını Geliştirme, Koruma, İzleme ve Yönetimi“ mercan projesi kapsamında 24 Aralık 2022 tarihinde Bozcaada'da Türkiye Mercan Habitatları toplantısını gerçekleştirilecek.

Önemi yüksek mercan alanlarını, Marmara adası, Bozcaada, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Ayvalık özelinde konuşacağımız ve bilimsel sunumların yapılacağı, Türkiye denizlerinde mercan konusuna özgü ilk olarak nitelendirilen toplantının programı belli oldu.

Proje Virahaber tarafından resmi olarak desteklenmektedir.